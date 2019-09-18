اقترح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إعادة توطين 3 ملايين لاجئ سوري ضمن "المنطقة الآمنة" التي تعمل أنقرة وواشنطن على إنشائها في شرق الفرات بشمال سوريا.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، في العاصمة أنقرة بمناسبة بداية عام دراسي جديد: "حسب عمق المنطقة الآمنة، يمكننا إعادة توطين ما بين مليونين وثلاثة ملايين من طالبي اللجوء السوريين الموجودين حاليا في تركيا وأوروبا من خلال تأمين شرق الفرات"، وفق ما نقلته صحيفة "حريت" على موقعها الإلكتروني.

وجاء تصريح أردوغان في الوقت الذي تعكف فيه تركيا والولايات المتحدة على إنجاز الجوانب الفنية المتعلقة بإطلاق عمل "المنطقة الآمنة" التي اتفقت البلدان على إنشائها في أغسطس الماضي.

وأعلن البلدان مؤخرا عن إنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة في محافظة شانلي عورفا الحدودة مع تركيا ضمن إجراءات إقامة "المنطقة الآمنة" المخطط لها.

وتسعى أنقرة إلى أن يكون عمق المنطقة 30-40 كم وتمتد على طول الحدود التركية السورية وتدار بجهود مشتركة بين تركيا والولايات المتحدة، وتصر على إخلاء المنطقة من التشكيلات الكردية كافة مع تسليم أسلحتها الثقيلة، وكذلك تدمير أنفاقها والتحصينات هناك.

المصدر: صحيفة حرييت