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كان ينوي تخفيفها.. ترامب يوعز بتشديد العقوبات على إيران

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كان ينوي تخفيفها.. ترامب يوعز بتشديد العقوبات على إيران
Reuters KEVIN LAMARQUE
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خزانته ستيفن منوشين (صورة أرشيفية)
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أنه أوعز لوزير خزانته ستيفن منوشين بتشديد العقوبات على إيران بشكل ملموس.

وكتب ترامب عبر "تويتر": "لقد أوعزت للتو لوزير الخزانة بتشديد العقوبات على إيران بشكل ملموس".

تأتي هذه الخطوة بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية في السعودية السبت الماضي، والذي تتهم واشنطن إيران بالوقوف وراءه.

ولم يستبعد ترامب في وقت سابق من الشهر الحالي احتمال تخفيف العقوبات التي فرضتها إدارته على إيران، معتبرا أن الأخيرة تريد التفاوض مع الولايات المتحدة.

المصدر: RT

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