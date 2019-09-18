كان ينوي تخفيفها.. ترامب يوعز بتشديد العقوبات على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أنه أوعز لوزير خزانته ستيفن منوشين بتشديد العقوبات على إيران بشكل ملموس.

وكتب ترامب عبر "تويتر": "لقد أوعزت للتو لوزير الخزانة بتشديد العقوبات على إيران بشكل ملموس".

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019

تأتي هذه الخطوة بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية في السعودية السبت الماضي، والذي تتهم واشنطن إيران بالوقوف وراءه.

ولم يستبعد ترامب في وقت سابق من الشهر الحالي احتمال تخفيف العقوبات التي فرضتها إدارته على إيران، معتبرا أن الأخيرة تريد التفاوض مع الولايات المتحدة.

المصدر: RT