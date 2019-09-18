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أمريكا تشهر معاهدة المساعدة المتبادلة بين الدول الأمريكية بوجه الحوار في فنزويلا

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أمريكا تشهر معاهدة المساعدة المتبادلة بين الدول الأمريكية بوجه الحوار في فنزويلا
AP
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أعلنت الخارجية الأمريكية عن بدء تطبيق معاهدة البلدان الأمريكية لتبادل المساعدة ضد كاراكاس لمواجهة تهديدات السلطات الفنزويلية، بعدما توصلت الحكومة والمعارضة لاتفاقات مصالحة جزئية.

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وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها: "بدأت الولايات المتحدة وشركاؤها بتطبيق معاهدة التعاون بين الدول الأمريكية (ميثاق ريو)، والتي ستكثف العمل الجماعي لمواجهة التهديد الذي يمثله نظام الرئيس السابق نيكولاس مادورو (رئيس فنزويلا) للشعب الفنزويلي والمنطقة".

وجاء هذا الإجراء في وقت توصلت فيه الحكومة الشرعية الفنزويلية برئاسة مادورو إلى اتفاق جزئي مع أحزاب في المعارضة، بدأ تطبيقه اليوم، بإطلاق سراح نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) المعارض إدغار سامبرانو، المتهم بالتورط في دعم المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد في أبريل الماضي.

المصدر: "إنترفاكس"

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