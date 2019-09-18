وزير الدفاع الياباني: لسنا على علم بأي تورط إيراني في هجوم "أرامكو"

قال وزير الدفاع الياباني الجديد تارو كونو، اليوم الأربعاء، إن اليابان لم تر أي معلومات استخباراتية تظهر أن إيران متورطة في الهجمات الأخيرة على منشآت النفط السعودية.

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وأضاف كونو في مؤتمر صحافي "لسنا على علم بأي معلومات تشير إلى إيران، وأضاف "نعتقد أن الحوثيين نفذوا الهجوم بناء على البيان الذي زعم مسؤوليتهم عنه".

وتابع وزير الدفاع الياباني أن "اليابان لا يمكنها المشاركة في أي انتقام عسكري بسبب القيود الدستورية وستواصل بدلا من ذلك التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الحالية".

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأكد مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، أن "الهدف من هذا العدوان التخريبي غير المسبوق الذي يهدد السلم والأمن الدوليين موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية"، داعيا "المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الاعتداءات".

المصدر: "رويترز"