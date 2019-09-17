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طهران تستضیف القمة السادسة لرؤساء إيران وروسیا وترکیا

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طهران تستضیف القمة السادسة لرؤساء إيران وروسیا وترکیا
Reuters
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اتفق رؤساء روسيا وتركيا وإيران، على عقد اجتماع القمة السادسة المقبلة حول سوريا في العاصمة الإيرانية طهران.

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وأنهى اجتماع القمة الخامس لهذه الدول أعماله في العاصمة التركية أنقرة مساء أمس الاثنين، بإصدار بيان ختامي جدد فيه رؤساء الدول الضامنة لمسار أستانا، التأكيد على التزامهم بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ورفضهم لتهويد الجولان والهجمات الإسرائيلية والنزعات الانفصالية.

وأكد البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في أنقرة وضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن لا حل عسكريا للأزمة وأن الحل الوحيد يكون عبر عملية سياسية يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساندة من الأمم المتحدة وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

ورحبت الدول الثلاث بانضمام لبنان والعراق إلى العملية بصفة دولتين مراقبتين.

یذکر أن القمة الأولى لرؤساء الدول الثلاث عقدت في سوتشي الروسیة والقمة الثانیة في أنقرة والثالثة في طهران والرابعة في سوتشي، والخامسة والأخيرة عقدت أمس الاثنين في أنقرة.

وبناء علی اتفاق إيران وروسیا وترکیا، تقام هذه القمة بصورة دوریة. 

 المصدر: وسائل إعلام إيرانية

 

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