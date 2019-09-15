"وول ستريت": خبراء أمريكيون وسعوديون يحققون في ملابسات الهجوم على "أرامكو"

يحقق خبراء سعوديون وأمريكيون في احتمال استخدام صواريخ كروز أطلقت من العراق أو إيران في الهجمات على منشآت النفط السعودية "أرامكو" في بقيق أمس.

إقرأ المزيد

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الأحد، أن مسؤولين يشككون في مزاعم الحوثيين حول استهدافهم منشآت "أرامكو"، أمس السبت، مشيرين إلى أن الاعتداء تم من العراق أو إيران التي تدعم مجموعة من المليشيات في العراق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ في تغريدة: "لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن"، واتهم طهران بشن "هجوم غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم".

وذكرت الصحيفة أن الاعتداء على المنشآت السعودية من العراق ليست جديدة، فقد سبق أن خلص المسؤولون الأمريكيون، إلى أن الهجوم الذي شنته طائرة دون طيار في 14 مايو الماضي على خط أنابيب في المملكة العربية السعودية انطلق من العراق، وليس من اليمن، وفي ذلك الوقت، حث وزير الخارجية الأمريكي، رئيس وزراء العراق، على احتواء التهديد الذي تشكله القوات المدعومة من إيران في البلاد.

وأضافت "وول ستريت جورنال" إذا نفذت طهران الهجوم مباشرة، فسيشكل ذلك تحديا جديدا للأمن القومي للولايات المتحدة والرئيس ترامب، الذي يمكن الضغط عليه للرد بضرب إيران، حيث أنه في شهر يونيو، قام بإلغاء هجوم على طهران، وأشار إلى أنه مستعد للتحدث.

كما توقعت الصحيفة أن يؤدي هجوم يوم السبت على السعودية، إلى نكسة أخرى للمحاولات الأمريكية لفتح محادثات مباشرة سواء مع زعماء الحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن، أو مع القيادة الإيرانية لتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن.

المصدر:"وول ستريت جورنال"