قتيل و5 جرحى بإطلاق نار جنوب شرقي كندا

أفادت السلطات الكندية بمقتل شخص، وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار، وقع مساء السبت في مدينة ميسيسوغا بمقاطعة أونتاريو جنوب شرقي البلاد.

The scene of the shooting in Mississauga. I can count at least 14 police cruisers here right now. 1 person is dead & four others were shot- including two teenagers, now with serious injuries, and one woman in life-threatening condition. @CityNewspic.twitter.com/l8U0tpZjqx — Tina Yazdani (@TinaYazdani) September 15, 2019

وقالت متحدثة باسم ​الشرطة​ المحلية، إن القتيل هو شاب في الـ17 من العمر، وإن من بين الجرحى فتى عمره 13 عاما، وشابين في الـ16 من العمر، وشابا آخر عمره 17 عاما، إضافة إلى امرأة خمسينية.

وأكدت المتحدثة أن هناك العديد من المشتبه بهم، ولكن لم يتم تحديد أوصافهم حتى الآن ولا يزالون طلقاء، في حين ذكر شهود عيان أن مطلقي النار استهدفوا ضحاياهم بأسلحة نصف آلية.

المصدر: وسائل إعلام كندية