أردوغان: الوضع مستقر ولا تعديلات وزارية في تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الوضع في بلاده مستقر، وإن الوزراء "يبذلون ما في وسعهم سواء في الاقتصاد أو المجالات الأخرى، لذلك لا معنى لمناقشة التعديلات الوزارية بتركيا "

وأضاف أردوغان في مقابلة مع وكالة "رويترز"، الجمعة : "عندما تكون هناك حاجة متعلقة بالكادر الوزاري سنتخذ الإجراءات اللازمة" .

واستدرك الرئيس التركي : "لا نقوم بمثل هذه الإجراءات حسب الطلب.. لكن عندما يتعلق الأمر بالتغيير في كوادر الحزب، فإن كل مؤتمر عام يجلب التغيير، كما تعلمون.. لأن هذا يعدّ بمثابة تجديد للطاقة".

وأكد أردوغان، أنه سيقوم "بالتصرف، على أي حال إذا ظهر قصور ما أو احتجنا لمثل هذا الأمر (التعديلات)".

وحول الانتقادات الدولية لنظام الحكم الرئاسي في تركيا، قال أردوغان، إن الجهات التي توجه تلك الانتقادات لا علم لها في السياسة ولا في إدارة الدولة.

وشدد على أن نظام الحكم الرئاسي، هو نظام ديمقراطي، وأن هذه الأمور لا تناقش في الولايات المتحدة، وكذلك فرنسا التي تتمتع بنظام شبه رئاسي.

وأردف: "هناك أنظمة مشابهة لهذا في مناطق مختلفة حول العالم، هل يدور الحديث عنها؟ كلا.. ولكن في تركيا أردوغان هو رئيس الجمهورية، لذلك تُثار الأحاديث حول الموضوع بشكل مستمر".

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وقال الرئيس التركي، إنهم اتخذوا خطوة النظام الرئاسي من أجل ضمان الاستقرار السياسي، وقاموا بالاستعدادات اللازمة رغم وجود بعض أوجه القصور، وبلغوا مرحلة جيدة.

ودحض الرئيس التركي، ما يقال عن سيطرته على السلطة القضائية، ووصف ذلك بأنه "سخافة"، مؤكدا على استقلال وحرية القضاء في تركيا.

المصدر: وكالة الأناضول