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شرطيان أفغانيان يقتلان 11 من زملائهما

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شرطيان أفغانيان يقتلان 11 من زملائهما
Reuters OMAR SOBHANI
الشرطة الأفغانية (صورة أرشيفية)
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أطلق رجلا شرطة أفغانيان النار على رفاقهم فأرديا 11 منهم قتلى في مقاطعة قندهار جنوبي البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلا عن إدارة الشرطة المحلية.

وذكر الناطق الصحفي باسم شرطة قندهار جمال بركزاي، أن الحادث وقع مساء الجمعة في أحد مراكز الشرطة في ناحية شاه والي كوت بالمقاطعة، مضيفا أن التحقيق مستمر وسيتم تقديم التفاصيل لاحقا.

بدورها، أشارت إذاعة "صوت أمريكا" نقلا عن مصدر أمني محلي إلى أن مطلقي النار، قد التحقا بالشرطة حديثا، وهما "مندسان" من مسلحي حركة "طالبان".

وأضاف المصدر أن المهاجمين هربا، آخذين معهما أسلحة ووسائل نقل.

المصدر: "إنترفاكس"

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