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ظريف يخاطب ترامب بخصوص خبر تجسس إسرائيل على البيت الأبيض

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ظريف يخاطب ترامب بخصوص خبر تجسس إسرائيل على البيت الأبيض
Reuters Denis Balibouse
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خاطب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليقه على تقرير لموقع "بوليتيكو" أفاد بأن الاستخبارات الإسرائيلية تتجسس على البيت الأبيض.

وسخر ظريف في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" أمس الجمعة مخاطبا ترامب مباشرة عن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلا إن التجسس الإسرائيلي المزعوم "ضربة جديدة من فريق ب".

وتابع: "مع وجود "أفضل صديق إلى الأبد" ضمن "الفريق ب" (الذي يخلي الخزانة الأمريكية ويحتجز السياسة الخارجية الأمريكية رهينة) يتجسس على رئيس الولايات المتحدة لا تحتاج أمريكا إلى أي أعداء".

وكثيرا ما يتطرق ظريف إلى موضوع "فريق ب" المناهض لإيران والذي يضم، حسب رأيه، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي المقال حديثا في البيت الأبيض جون بولتون.

وأفاد "بوليتيكو" مؤخرا بأن السلطات الأمريكية اكتشفت أجهزة خاصة بالتجسس على الهواتف النقالة في محيط البيت الأبيض وغيره من المواقع الحساسة في العاصمة واشنطن، وخلصت إلى الاستنتاج بأن الاستخبارات الإسرائيلية تقف وراء نشرها.

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ونفت السلطات الإسرائيلية بشدة تنفيذ استخباراتها مثل هذه العمليات في الولايات المتحدة، كما أعرب ترامب أيضا عن قناعته بعدم صحة الخبر.

المصدر: RT

 

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