ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة في إسبانيا إلى 5 أشخاص

أوردت صحيفة "بياس" الإسبانية أن العدد الإجمالي لضحايا الأمطار الغزيرة في البلاد وصل اليوم الجمعة إلى 5 أشخاص.

ففي وقت سابق من اليوم، تم الإبلاغ عن مصرع شخصين، في منطقة الأندلس ذاتية الحكم، في مدينتي ألميريا وغرناطة. وبعد ذلك، عثر رجال الإنقاذ، على جثة شخص آخر هناك.

ويوم الخميس، لقي شخصان مصرعهما بمنطقة قشتالة لامانشا ذاتية الحكم بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وأطلقت مصلحة الأرصاد الجوية الحكومية الإسبانية، تحذيرا يوم الجمعة، في العديد من مقاطعات البلاد، بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والرياح القوية، وتم رفع مستوى الخطر إلى الحد الأقصى (الأحمر) في بعض المناطق، وألغي الدوام في الكثير من المدارس.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى قطع الطرق وتعليق حركة سكك الحديد بشكل جزئي.

المصدر: تاس