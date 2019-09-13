وفاة صحفي أمريكي التقط صورة فوتوغرافية مشهورة للدبابات في ساحة تيانانمين

توفي عن عمر يناهز 64 عاما الصحفي الأمريكي، تشارلي كول، الذي اشتهر بالتقاطه صورة الدبابات ضد المتظاهرين في ساحة تيانانمين في بكين.

وقالت صحيفة The Standard نقلا عن أخت الصحفي إن، كول، توفي في 5 سبتمبر الجاري بمنزله في جزيرة بالي الإندونيسية نتيجة تسمم الدم بعد أن أصيب بجرح في ساقه.

وكان، كول، أحد الصحفيين الأربعة الذين تمكنوا من التقاط صور فوتوغرافية مشهورة أظهرت رجلا تقدم إليه رتل من الدبابات.

والتقط كول تلك الصورة الفوتوغرافية أثناء قمع التظاهرات الطلابية عام 1989 في بكين.

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ومنح عام 1990 لقاء التقاط تلك الصورة الفوتوغرافية جائزة World Press Photo Award الجديرة في مجال الصحافة.

يذكر أن، تشارلي كول، ولد عام 1955 في تكساس حيث أنهى الجامعة المحلية بتخصص الصحافة. وزار بعض البلدان في جنوب شرق آسيا وصور احتجاجات السكان ضد الأنظمة الاستبدادية التي ضربت المنطقة في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي.

وزار كول عام 1986 الفلبين حيث اندلع ما يسمى بـ"الثورة الصفراء" بصفتها انتفاضة ضد الرئيس، فرديناند ماركوس، الذي كان حاكما للبلاد آنذاك، ثم انتقل عام 1987 إلى كوريا الجنوبية التي شهدت وقتها موجة من التظاهرات الجماهيرية ضد الرئيس تشون دو هوان.

وزار عام 1989 بكين حيث التقط صورته الفوتوغرافية المشهورة من شرفة فندق بالمدينة. وحسب كول فإنه توقع أن يلقى الرجل الذي سد طريقا للدبابات بجسده. لذلك قرر التقاط هذا المشهد. لكن العسكريين الصينيين احتجزوا الرجل وبقي مصيره مجهولا إلى حد الآن.

المصدر: إنترفاكس