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مصرع 10 أشخاص بحريق في مستشفى برازيلي (صور)

أخبار العالم

مصرع 10 أشخاص بحريق في مستشفى برازيلي (صور)
Reuters SM/KV
من أمام المستشفى المنكوب
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لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء حريق اندلع في مستشفى بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أمس الخميس، وفقا لما أكده رجال إطفاء.

ونشب الحريق في مستشفى "باديم" شمال المدينة مساء أمس، وأظهرت مشاهد نقلتها شاشات التلفزيون عملية إجلاء المرضى إلى الشوارع، وكان بعضهم على أسرتهم ويحيط بهم الأطباء والممرضون.

مصرع 10 أشخاص بحريق في مستشفى برازيلي (صور)
Reuters SM /KV
مصرع 10 أشخاص بحريق في مستشفى برازيلي (صور)
Reuters SM /KV

وأكدت قناة "غلوبو نيوز" أن رجال الإطفاء نجحوا في إخماد الحريق بعد مرور ساعتين على اندلاعه.

المصدر: "رويترز"

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