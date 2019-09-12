تركيا تخطط لفتح "مدينة الأشباح" فاروشا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الخميس، أن حكومة بلاده، تنوي إعادة فتح منتجع فاروشا المهجور، في الجزء الشمالي من جزيرة قبرص.

وقال تشاوش أوغلو في حديث لقناة تلفزيونية محلية: "نعم هناك تحضيرات. ستتم إعادة فتح فاروشا".

وكانت "فاروشا" تعتبر أكبر منطقة في مدينة فاماغوستا، وسكن فيها 45 ألف شخص، وكانت تعتبر "لؤلؤة" قبرص.

لكن في عام 1974، اجتاحت القوات التركية شمال قبرص بعد انقلاب نفذه قوميون قبارصة يونانيون بهدف ضم قبرص إلى اليونان، ما تسبب في هروب جماعي للقبارصة اليونانيين الى الجنوب. وترك القبارصة اليونانيون منازلهم التي تركوها في "جمهورية شمال قبرص التركية" فسيطر تدريجيا القبارصة الأتراك أو الأتراك.

وفي وقت لاحق، أغلق الجيش التركي فاروشا بالكامل، وشيد حولها سياجا، ومنع أيا كان من الوصول إليها.

إقرأ المزيد

وتحول هذا المنتجع السياحي الضخم إلى مدينة أشباح لا تزال راسخة في ذاكرة سكانيها السابقين.

وبسبب الحظر المفروض على "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من جانب واحد، لا يجوز أي تبادل تجاري خارجي معها، ولا يمكن للسفن استخدام ميناء فاماغوستا. كما لا يمكن استخدام مطار أرجان لرحلات دولية خارج تركيا.

المصدر: أ ف ب