نتنياهو يحذر من خطر إيران على روسيا!

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة RBC الروسية، مما أسماه الخطر الذي تشكله طهران على موسكو.

وحسب رأيه، فإن مواقف موسكو وطهران لا تتطابق دائما. بالإضافة إلى ذلك، أدرج رئيس الوزراء الإسرائيلي إيران ضمن "خطرين على مستقبل روسيا"، إلى جانب "الإسلام السني المتطرف".

وقال نتنياهو "الشر الأكبر هو الإسلام الشيعي الراديكالي الذي تحكمه إيران التي تسعى لامتلاك أسلحة نووية وغزو الشرق الأوسط."

وأضاف: في النهاية، سترسل طهران الأسلحة والأيديولوجيا ليس فقط إلى الغرب وإسرائيل، ولكن أيضا إلى روسيا، حسب تعبيره.

وسيناقش نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في سوريا وما يدور حول إيران، خلال اجتماع يعقد في سوتشي اليوم الخميس.

المصدر: "نوفوستي"