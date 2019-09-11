قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة حميد بعيدي نجاد، إن رحيل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون لن يغير من موقف طهران تجاه التفاوض مع واشنطن.

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وأضاف بعيدي نجاد قائلا "نرفض التفاوض مع واشنطن طالما لم توقف سياسة الإرهاب الاقتصادي ضد طهران".

ولفت بعيدي نجاد إلى أنه من الممكن التفاوض مع واشنطن ضمن مجموعة الدول 5+1 في حال رفع العقوبات، مشددا على أن لا مجال لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة في حين أن العقوبات ضد إيران لا تزال سارية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الثلاثاء، إنه أبلغ بولتون، الاثنين، أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض.

وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته.

وتابع قائلا: "طلبت من جون تقديم استقالته، التي أعطيت لي هذا الصباح.. أشكر جون جزيل الشكر على خدمته.. سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل".

وأعلن الرئيس الإيراني في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تبعث رسائل متلاحقة إلى إيران بعد أن باتت يائسة وصارت تدرك أن سياسة الحد الأقصى من الضغوط لن تخضع طهران،

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام أعضاء برلمان بلاده، مؤكدا أن لا يوجد أي قرار لعقد مفاوضات مع واشنطن والتفاوض بشكل ثنائي معها ليس مطروحا بالمطلق.

المصدر: RT