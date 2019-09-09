ظريف يرد على نتنياهو

رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول المنشآت النووية الإيرانية، واصفا إسرائيل بـ "مالك الأسلحة النووية الحقيقية".

وكتب ظريف في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، أن "مالك الأسلحة النووية الحقيقية يستغيث من الذئب، الذي ما هو إلا موقع "مفكك" مزعوم في إيران".

The possessor of REAL nukes cries wolf—on an ALLEGED “demolished" site in Iran



He & #B_Team just want a war, no matter innocent blood & another $7 TRILLION



Remember his “GUARANTEE” of "positive reverberations" in ’02?



This time, he assuredly won’t be on the sidelines watching. pic.twitter.com/LsR6PYkZZs — Javad Zarif (@JZarif) 9 сентября 2019 г.

وأضاف أن نتنياهو وما سماه بـ "الفريق ب" يريدان "الحرب فقط".

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن إسرائيل حددت مواقع سرية إيرانية، بما فيها منشأة لتطوير أسلحة نووية، واتهم إيران بالكذب، داعيا المجتمع الدولي لممارسة الضغط عليها.

المصدر: RT