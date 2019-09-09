ظريف يرد على نتنياهو
رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول المنشآت النووية الإيرانية، واصفا إسرائيل بـ "مالك الأسلحة النووية الحقيقية".
وكتب ظريف في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، أن "مالك الأسلحة النووية الحقيقية يستغيث من الذئب، الذي ما هو إلا موقع "مفكك" مزعوم في إيران".
The possessor of REAL nukes cries wolf—on an ALLEGED “demolished" site in Iran— Javad Zarif (@JZarif) 9 сентября 2019 г.
He & #B_Team just want a war, no matter innocent blood & another $7 TRILLION
Remember his “GUARANTEE” of "positive reverberations" in ’02?
This time, he assuredly won’t be on the sidelines watching. pic.twitter.com/LsR6PYkZZs
وأضاف أن نتنياهو وما سماه بـ "الفريق ب" يريدان "الحرب فقط".
9 сентября 2019 г.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن إسرائيل حددت مواقع سرية إيرانية، بما فيها منشأة لتطوير أسلحة نووية، واتهم إيران بالكذب، داعيا المجتمع الدولي لممارسة الضغط عليها.
المصدر: RT