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ظريف يرد على نتنياهو

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ظريف يرد على نتنياهو
Reuters Lai Seng Sin
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رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول المنشآت النووية الإيرانية، واصفا إسرائيل بـ "مالك الأسلحة النووية الحقيقية".

وكتب ظريف في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، أن "مالك الأسلحة النووية الحقيقية يستغيث من الذئب، الذي ما هو إلا موقع "مفكك" مزعوم في إيران".

وأضاف أن نتنياهو وما سماه بـ "الفريق ب" يريدان "الحرب فقط".

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن إسرائيل حددت مواقع سرية إيرانية، بما فيها منشأة لتطوير أسلحة نووية، واتهم إيران بالكذب، داعيا المجتمع الدولي لممارسة الضغط عليها.

المصدر: RT

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