نتنياهو يعلن أن إسرائيل اكتشفت مواقع نووية إيرانية سرية جديدة واحد منها قرب أصفهان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الاستخبارات الإسرائيلية اكتشفت مواقع نووية سرية إيرانية جديدة، أهمها منشأة قرب مدينة آباده، جنوب شرقي أصفهان.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه أبلغ وكالة الطاقة النووية بهذه المواقع، حيث اكتشفوا بعد ذهابهم إلى إيران آثارا لليورانيوم في مصنع يقع قرب مدينة آباده (بمحافظة فارس) ادعت طهران أنه لصنع السجاد.

وعرض نتنياهو على وسائل الإعلام صورا التقطتها الأقمار الصناعية، تظهر أن إيران قامت بإخلاء هذه المنشأة بعد أن علمت بأن الاستخبارات الإسرائيلية اكتشفتها، مشيرا إلى أن طهران "قامت بكل شيء لمنع كشف هذه المعلومات، وعندما علمت أن إسرائيل كشف هذا الموقع قامت بتدميره لإخفاء الأدلة".

وبصيغة التهديد قال نتنياهو مخاطبا الإيرانيين: "تعرف إسرائيل ما تفعلونه، ومتى وأين، وسنستمر في فضح أكاذيبكم ومنعكم من الحصول على الأسلحة النووية والتصدي لعدوانكم على المنطقة".

المصدر: RT