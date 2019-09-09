 
مباشر

برلين قلقة من تصرفات طهران: لا نعتمد على التصريحات وإنما على الحقائق

أخبار العالم

برلين قلقة من تصرفات طهران: لا نعتمد على التصريحات وإنما على الحقائق
Reuters Valentyn Ogirenko
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdkz

قالت وزارة الخارجة الألمانية، إن تصرفات إيران لا تسهم في وقف التصعيد، وإن برلين تنتظر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واعتبر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في تصريح صحفي أن ما تفعله إيران الآن ليس مساعدا، لذلك ، تبذل جهود كبيرة على المستوى الدولي بهدف وقف التصعيد.

وأوضح أن ألمانيا "لا تعتمد على التصريحات، ولكن على الحقائق، وننتظر صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه الأيام".

وأضاف الوزير أنه "لا أحد يريد الحرب، فالكل يسعى إلى حل سياسي، ولذلك يجب مواصلة الحوار".

وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق، أن خبراء الوكالة عثروا على آثار لليورانيوم في عينات مأخوذة من إحدى المنشآت الإيرانية.

وفي إطار تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي الدولي أعلنت طهران السبت الماضي وفي مرحلة ثالثة عن جملة من الخطوات في هذا الاتجاه ردا على العقوبات التي تفرضها واشنطن ضدها، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مايو العام الماضي الانسحاب من الاتفاق.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سرقة محاربي الصحراء.. أين اختفت أموال المنتخب الجزائري لكرة القدم؟