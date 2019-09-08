بعد تخفيض جديد في التزاماتها النووية.. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران

وصل في وقت مبكر من صباح اليوم، المدير المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كرونيل فيروتا، إلى طهران حيث سيلتقي مع عدد من المسؤولين الإيرانيين.

وأفاد مراسلنا، بأن فيروتا سيلتقي مع ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي.

وذكر المصدر نفسه أن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، ألغى اللقاء، الذي كان مقررا مع المدير المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت طهران إن الزيارة مدرجة على جدول الأعمال قبل وفاة يوكيا أمانو، الأمين العام السابق للوكالة.

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من إعلان طهران عن المرحلة الثالثة من تخفيض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ردا على العقوبات التي تفرضها واشنطن ضدها، بعد إعلان الرئيس الأمريكي في مايو العام الماضي.

المصدر: RT