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اجتماع روسي فرنسي رفيع المستوى في موسكو بصيغة "2+2"

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اجتماع روسي فرنسي رفيع المستوى في موسكو بصيغة
Sputnik Vladimir Sergeev
موسكو
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يلتقي وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان سيرغي لافروف، وسيرغي شويغو، اليوم الاثنين في موسكو، نظيريهما الفرنسيين جان إيف لو دريان و فلورنس بارلي.

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وسيناقش الوزراء سبل تسوية النزاع في أوكرانيا، والفكرة التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنشاء هيكل أمني أوروبي جديد واستئناف الحوار مع موسكو​​​.

وسيشارك وزراء الخارجية والدفاع لفرنسا وروسيا في الاجتماع الثاني عشر لمجلس التعاون الأمني ​​الروسي الفرنسي بصيغة "2+2" في موسكو.

وصيغة (2+2) هي نمط مباحثات تنتهجه الإدارة الروسية مع الدول الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى على مستوى العالم.

وعقدت روسيا هذه الصيغة من المباحثات مع 6 دول على مستوى العالم حتى الآن، هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان، وانضمت لها أخيرا مصر.

المصدر: سبوتنيك

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