الشرطة الفرنسية تعتقل 89 متظاهرا من محتجي "السترات الصفراء" (فيديو)

اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، 89 متظاهرا من محتجي "السترات الصفراء" في عدد من المدن.

L’engagement des #FDO lors des #manifestations à #Paris a permis de procéder à 89 interpellations notamment lors de la constitution de cortèges sauvages.

Aucune dégradation n’est à déplorer. pic.twitter.com/0INaZj3ziq — Préfecture de Police (@prefpolice) 7 сентября 2019 г.

وفي مونبلييه، حاول متظاهرون التجمع بعد الظهر وراوح عددهم بين ألفين وفق الشرطة و5 آلاف بحسب المنظمين، واندلعت حوادث في وسط المدينة وتم استخدام الغاز المسيل للدموع.

وغطى دخان كثيف شارعا تجاريا في المدينة فيما أحرقت سيارة للشرطة التي تحدثت عن اعتقال 7 متظاهرين من دون سقوط جرحى.

وتجاوب المحتجون مع دعوة "وطنية" إلى التظاهر في مونبلييه التي شهدت تعبئة قوية منذ بدء الحراك.

All across France today from #Montpellier to #Tolouse & #Paris week 43 of #GiletsJaunes protesting



Tear Gas & arrests #YellowVests



Like citizens in #HongKong we all have common interest in democracy. So too Britain & votes to Leave #EU



Let’s see this covered on Brit TV pic.twitter.com/BQTdXtkp9J — alan d miller (@alanvibe) 7 сентября 2019 г.

وفي العاصمة باريس، لم يتجاوز عدد المتظاهرين بضع عشرات حاولوا التجمع في جادة شانزيليزيه حيث لا يزال التظاهر محظورا.

وفي روان (شمال) حيث منع أي تجمع في وسط المدينة، اندلعت صدامات خلال تظاهرة "السترات الصفراء" التي تلقت دعما من أكبر نقابة عمالية، واعتقلت الشرطة شخصين.

Une rentrée très mouvementée pour les #GiletsJaunes de #Rouen avec un net regain de mobilisation et de détermination ! #Acte43pic.twitter.com/Km1mB5dAem — Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) 7 сентября 2019 г.

#GiletsJaunes Acte 43 - Rouen



U zult deze beelden niet bij onze reguliere media zien, want ze komen niet uit Hong Kong maar slechts van de Boulevard des Belges in Rouen...



(📽️ @William_Lacaill)pic.twitter.com/LfqmWVaE1b — Niemands Knegt (@NiemandsKnegt) 7 сентября 2019 г.

وفي تولوز (جنوب غرب)، شارك المئات في تظاهرة وبدت المشاركة أكبر من الأسابيع السابقة.

أما في بوردو (جنوب غرب) فقد تظاهر نحو 650 شخصا بحسب مصدر في الشرطة و1500 بحسب المنظمين، فيما تظاهر أيضا المئات في مدينة ليل (شمال).

كما سجلت أيضا تظاهرة في ستراسبورغ (شمال شرق)، شارك فيها نحو 350 شخصا.

ومنذ منتصف نوفمبر 2018، تظاهر مئات آلاف الفرنسيين تجاوبا مع حراك "السترات الصفراء" الرافضين لسياسة الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماعية.

المصدر: أ ف ب