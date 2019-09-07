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ظريف يهاجم بومبيو على "تويتر"

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ظريف يهاجم بومبيو على
Reuters Lai Seng Sin
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وجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تساؤلات إلى نظيره الأمريكي مايك بومبيو، ردا على تغريدة تحدث فيها الأخير عن "الدول المتحضرة".

وكتب ظريف في حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم السبت: "هل تعلم ما هو معنى المتحضر يا بومبيو؟ هل يعني ذلك إرسال الطائرات المسيرة فوق حفلات الزفاف لقتل الأبرياء؟ أو القرصنة البحرية في المياه الدولية؟ أو ربما إرسال الأسلحة الفتاكة إلى المنطقة لتأجيج الحروب غير الإنسانية؟".

وتابع: "أم معناه شعب يبلغ عمره آلاف السنين، وهو لم يعتد على أحد منذ قرون؟".

وجاء ذلك ردا على تغريدة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي أعرب فيها عن ثقته بأن "بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وكلها بالفعل دول متحضرة، ستتخذ خطوات حازمة لوقف الابتزاز النووي الإيراني".

المصدر: RT

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