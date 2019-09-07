واشنطن: لا نخطط لشراء صواريخ فرط صوتية روسية

أعلن مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تخطط لشراء صواريخ تفوق سرعة الصوت من روسيا.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المسؤول الأمريكي تعقيبا على تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، الخميس مفادها أنه اقترح على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شراء أسلحة فرط صوتية روسية: إن "الولايات المتحدة تتميز إلى حد كبير عن روسيا فيما يتعلق بالتطوير الآمن واختبار وتنفيذ تكنولوجيا الصواريخ"​​​.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة في منتدى الشرق الاقتصادي: "لقد قلت لدونالد: هل ترغب بأن نبيعك؟ بهذه الطريقة سنوازن كل شيء على الفور. لقد قالوا في الحقيقة، إنهم سيصنعون بأنفسهم مثلها في وقت قريب. على الأرجح، أنهم سيصنعونها قريبا، لكن لماذا إنفاق الأموال، في الوقت الذي نحن قد أنفقنا فيه، يمكننا أن نحصل منهم على شيء، دون الإضرار بأمننا، لكن بهدف خلق حالة توازن؟".

وتعتبر روسيا الدولة الوحيدة في العالم، التي أعلنت رسميا أن لديها صواريخ فرط صوتية عابرة للقارات.

المصدر: نوفوستي