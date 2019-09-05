 
مباشر

بوتين: سنصنع صواريخ جديدة بعد انهيار الاتفاق الروسي-الأمريكي الذي كان يحظرها

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcz5

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده ستصنع صواريخ جديدة كانت محظورة بموجب الاتفاق الروسي الأمريكي، لكن موسكو لن تنشرها إلا إذا قامت واشنطن بذلك أولا.

إقرأ المزيد
بعد خروجها منه.. الولايات المتحدة تدرس تصنيع صواريخ مختلفة حظرها الاتفاق مع روسيا
بعد خروجها منه.. الولايات المتحدة تدرس تصنيع صواريخ مختلفة حظرها الاتفاق مع روسيا

وأكد بوتين، خلال مشاركته في أعمال منتدى الشرق الاقتصادي، أنه كان قلقا تجاه حديث واشنطن عن نشر صواريخ في اليابان وكوريا الجنوبية، باعتبار أن هذه الخطوة ستهدد أجزاء من التراب الروسي.

وأضاف الرئيس الروسي "موقفنا تجاه انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى معروف لدى الجميع ولن أكرره. نحن لا نكتفي فقط بعدم الترحيب بهذه الخطوة، بل نرى أنه ستكون لها نتائج عكسية ومدمرة للسلم العالمي".

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت الشهر الماضي من المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، بعد أن زعمت بأن موسكو كانت تنتهكها، وهو الاتهام الذي تنفيه روسيا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اتضح أنها "تمثيلية".. "معركة تاريخية" بين تركي وشرطي فرنسي