بوتين: سنصنع صواريخ جديدة بعد انهيار الاتفاق الروسي-الأمريكي الذي كان يحظرها

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده ستصنع صواريخ جديدة كانت محظورة بموجب الاتفاق الروسي الأمريكي، لكن موسكو لن تنشرها إلا إذا قامت واشنطن بذلك أولا.

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وأكد بوتين، خلال مشاركته في أعمال منتدى الشرق الاقتصادي، أنه كان قلقا تجاه حديث واشنطن عن نشر صواريخ في اليابان وكوريا الجنوبية، باعتبار أن هذه الخطوة ستهدد أجزاء من التراب الروسي.

وأضاف الرئيس الروسي "موقفنا تجاه انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى معروف لدى الجميع ولن أكرره. نحن لا نكتفي فقط بعدم الترحيب بهذه الخطوة، بل نرى أنه ستكون لها نتائج عكسية ومدمرة للسلم العالمي".

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت الشهر الماضي من المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، بعد أن زعمت بأن موسكو كانت تنتهكها، وهو الاتهام الذي تنفيه روسيا.

المصدر: وكالات