"طالبان" تهاجم مركز ولاية ثالثة خلال أسبوع

شنت حركة "طالبان" اليوم الجمعة هجوما على مدينة فرح، مركز الولاية التي تحمل الاسم نفسه غرب أفغانستان، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.

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وأعلن حاكم الولاية، محمد شعيب ثابت، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس"، أن الهجوم أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 15 آخرين، حسب بيانات المستشفيات المحلية، مؤكدا أن اشتباكات خفيفة تتواصل في المدينة وشُنت غارات جوية على المسلحين.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم الحكومة المحلية، فاروق باراكزي، أن عناصر "طالبان" استولوا خلال الهجوم على مركز تجنيد للجيش الأفغاني، مشيرا إلى أن عملية واسعة النطاق تجري حاليا في الولاية.

كما قال المتحدث باسم الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، إن القوات الخاصة التي وصلت إلى المدينة طردت المسلحين من مناطق كثيرة في ضواحيها ، متعهدا بـ"تصفية جميع المهاجرين قريبا"، غير أن أحد السكان المحليين ذكر لوكالة "فرانس برس" أن المعارك مستمرة حول مقر الشرطة المحلية.

وهذه هي المرة الثالثة خلال أقل من أسبوع التي يهاجم فيها مسلحو "طالبان" مركز ولاية أفغانية، إذ سبق أن شنوا هجمات على مركز ولاتي قندوز وبغلان.

المصدر: وكالات