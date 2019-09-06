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تأمين الملاحة في هرمز محور مباحثات أمريكية فرنسية في باريس

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تأمين الملاحة في هرمز محور مباحثات أمريكية فرنسية في باريس
Reuters
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أكد مسؤول كبير في البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر سيبحث غدا السبت مع نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي كيفية التنسيق بين قوات بحرية الدولتين لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله للصحفيين قبيل الاجتماع بين الوزيرين في باريس: "ندرك اهتمام فرنسا بالمشاركة في تأمين الملاحة وضمان حريتها في الخليج، وسنتطلع إلى إيجاد طرق لتسخير واستخدام هذا الاهتمام للتنسيق بشكل أفضل مع مبادرتنا".

وسبق أن استبعدت فرنسا الانضمام إلى التحالف البحري الدولي الذي تحاول واشنطن إنشاءه بدعوى تأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، على خلفية التوتر المتصاعد في المنطقة بسبب التصعيد الحاد بين الولايات المتحدة وإيران وسلسلة حوادث استهداف سفن تجارية في خليج عدن في مايو ويونيو الماضيين.

ودعت فرنسا إلى تشكيل بعثة بحرية أوروبية في الخليج كبديل عن المبادرة الأمريكية.

المصدر: رويترز

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