جونسون يعلن أنه لن يستقيل من منصبه

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، أنه لن يستقيل من منصبه.

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وقال جونسون "سأذهب إلى بروكسل وسأحصل على صفقة بريكست وسنتأكد من خروجنا في 31 أكتوبر، وهذا ما يتعين علينا القيام به".

وعندما سئل عما إذا كان سيستقيل إن لم يستطع تحقيق ذلك، أجاب: "هذه ليست فرضية أنا على استعداد للتفكير فيها".

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان البريطاني على طلب الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة الاثنين المقبل، في محاولة ثانية من جونسون لإجراء هذه الانتخابات.

وبينما شدد جونسون على أن الانتخابات المبكرة ستمنح البريطانيين فرصة ليقرروا من سيكون رئيس الوزراء الذي سيتوجه إلى القمة الأوروبية في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر، يراهن في المقابل على إمكانية أن تمنحه الانتخابات الغالبية مجددا، التي خسرها في البرلمان.

ورفضت المحكمة البريطانية في لندن اليوم الدعوى القضائية المقدمة ضد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على خلفية تعليق عمل البرلمان.

وبحسب مراسل RT في بريطانيا، فقد أكد القاضي أنه "ليس هناك أي خرق دستوري لما أقدم عليه رئيس الوزراء.

المصدر: "رويترز"