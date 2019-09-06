 
مباشر

البنتاغون يكشف موقفه بخصوص "إف-35" مع تركيا

أخبار العالم

البنتاغون يكشف موقفه بخصوص
Reuters
مقاتلة أمريكية من طراز "إف 35" (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/md49

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، أن تركيا لن تحصل على مقاتلات "إف 35" الأمريكية، بسبب صفقة شرائها منظومة الدفاع الروسية "إس-400".

إقرأ المزيد
تركيا: خطاب واشنطن بخصوص
تركيا: خطاب واشنطن بخصوص "إف-35" لا يتناسب مع روح التحالف

وقال إسبر للصحفيين، الخميس: "تركيا لن تحصل على مقاتلات إف 35 الأمريكية، فيما تمتلك المنظومة الدفاعية الروسية إس-400"​​​.

وأوضح الوزير ردا على سؤال حول إمكانية حصول الهند على المنظومة الروسية "إس-400"، قائلا: "تركيا وضعها مختلف لأنها عضو في حلف شمال الأطلسي-الناتو منذ فترة، وكان هناك اتفاق بين أعضاء الناتو لعدم سلوك هذا المسار. الهند تاريخ مختلف. ندرس كل حالة على حدة، ونحن ملتزمون بمكافحة أعداء أمريكا".

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في ديسمبر 2017، بأنقرة، وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن، أنقرة بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات "باتريوت" الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة.

كما وقعت روسيا والهند بداية أكتوبر 2018، عقدا لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس 400" لنيودلهي، وتبلغ قيمة "خمسة أفواج" من أحدث أنظمة الصواريخ الصاروخية 5.43 مليار دولار، وبالتالي تصبح الهند ثالث مشتر أجنبي لهذه الأنظمة بعد الصين وتركيا.

وكانت الولايات المتحدة تصر في عام 2018 على تخلي نيودلهي عن خطط شراء أنظمة "إس-400" من موسكو، وعلى الرغم من الاعتراف بالعلاقات السابقة بين الهند وروسيا في المجال الدفاعي، لم تستبعد واشنطن فرض عقوبات بموجب قانون "كاتسا" (حول مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات). من جانبها شددت قيادة الهند مرارا على أنها تعتبر تطبيق قيود انفرادية ضدها أمرا غير مشروع.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"سنفتح أبواب البحر".. أردوغان يهدد أوروبا باللاجئين