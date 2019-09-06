البنتاغون يكشف موقفه بخصوص "إف-35" مع تركيا

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، أن تركيا لن تحصل على مقاتلات "إف 35" الأمريكية، بسبب صفقة شرائها منظومة الدفاع الروسية "إس-400".

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وقال إسبر للصحفيين، الخميس: "تركيا لن تحصل على مقاتلات إف 35 الأمريكية، فيما تمتلك المنظومة الدفاعية الروسية إس-400"​​​.

وأوضح الوزير ردا على سؤال حول إمكانية حصول الهند على المنظومة الروسية "إس-400"، قائلا: "تركيا وضعها مختلف لأنها عضو في حلف شمال الأطلسي-الناتو منذ فترة، وكان هناك اتفاق بين أعضاء الناتو لعدم سلوك هذا المسار. الهند تاريخ مختلف. ندرس كل حالة على حدة، ونحن ملتزمون بمكافحة أعداء أمريكا".

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في ديسمبر 2017، بأنقرة، وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن، أنقرة بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات "باتريوت" الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة.

كما وقعت روسيا والهند بداية أكتوبر 2018، عقدا لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس 400" لنيودلهي، وتبلغ قيمة "خمسة أفواج" من أحدث أنظمة الصواريخ الصاروخية 5.43 مليار دولار، وبالتالي تصبح الهند ثالث مشتر أجنبي لهذه الأنظمة بعد الصين وتركيا.

وكانت الولايات المتحدة تصر في عام 2018 على تخلي نيودلهي عن خطط شراء أنظمة "إس-400" من موسكو، وعلى الرغم من الاعتراف بالعلاقات السابقة بين الهند وروسيا في المجال الدفاعي، لم تستبعد واشنطن فرض عقوبات بموجب قانون "كاتسا" (حول مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات). من جانبها شددت قيادة الهند مرارا على أنها تعتبر تطبيق قيود انفرادية ضدها أمرا غير مشروع.

المصدر: وكالات