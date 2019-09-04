مجلس العموم البريطاني يقر قانونا حول تأجيل "بريكست"

أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بتقديم اتفاق بشأن "بريكست" للبرلمان أو الحصول على مهلة جديدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق.

وصوت 327 نائبا في مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، لصالح مشروع القانون، فيما صوت 299 نائبا ضده. ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس اللوردات للموافقة عليه.

يتبع..