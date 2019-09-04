"بلومبرغ": على ترامب أن يرفض صفقة مبعوثه مع "طالبان"

أفاد تقرير لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية بأن الاتفاق المزمع توقيعه بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" من شأنه أن يضفي الشرعية على "الجماعة الإرهابية".

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وأكد التقرير أن أفضل ما يمكن قوله عن اتفاق السلام الذي سيتم الانتهاء منه قريبا بين الولايات المتحدة و"طالبان" هو أنه يسمح لترامب بالبدء في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان قبل انتخابات 2020، غير أن هذا ليس سببا كافيا أو مقنعا للتوقيع على الاتفاق مع الحركة الأفغانية.

وأضاف التقرير أن سحب القوات الأمريكية سيعطي ترامب فرصة للظهور وكأنه ينهي أطول حرب أمريكية، على الرغم من وجود احتمالية عودة أفغانستان إلى ملاذ آمن للمسلحين.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص، زلماي خليل زاد، قال هذا الأسبوع لصحيفة "تولو" الأفغانية، إن الاتفاق المقترح سيتطلب من الولايات المتحدة سحب قواتها من خمس قواعد في أفغانستان خلال الأيام الـ 135 المقبلة.

ويفترض أن ينص الاتفاق على انسحاب القوات الأمريكية البالغ عددها 13 ألف عسكري من أفغانستان مع تحديد جدول زمني لذلك، وفي المقابل تتعهد حركة "طالبان" بعدم استخدام الأراضي التي تسيطر عليها ملاذا لمنظمات إرهابية.

وسيكون هذا اتفاقا تاريخيا بعد 18 عاما من الاجتياح الأمريكي لأفغانستان لإطاحة نظام "طالبان" وتصفيتها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

المصدر: "بلومبرغ" + وكالات