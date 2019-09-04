إيران: التهديدات الأمريكية لناقلة النفط "آدريان دريا1" انتهاك لاتفاقيات الملاحة البحرية

حذر سفير إيران لدى بريطانيا حميد بعيدي نجاد، مؤسسة الملاحة البحرية الدولية وأعضاءها من أن تهديدات أمريكا لناقلة النفط الإيرانية "آدريان دريا1"، انتهاك لاتفاقيات الملاحة البحرية.

وأشار السفير في تغريدته على "تويتر"، إلى أن "التهديدات الأمريكية لقبطان وطاقم الناقلة الإيرانية، والدول لعدم تقديم أي خدمات لها، يشكل انتهاكا لاتفاقيات الملاحة البحرية، ويعرض أمن وسلامة الملاحة الدولية للخطر".

RT

من جهته، علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مغردا على "تويتر" على محاولة واشنطن لاستمالة قبطان ناقلة النفط الإيرانية وتهديده بالعقوبات.

Having failed at piracy, the US resorts to outright blackmail—deliver us Iran’s oil and receive several million dollars or be sanctioned yourself.



Sounds very similar to the Oval Office invitation I received a few weeks back.



It is becoming a pattern.#BTeamGangsterspic.twitter.com/B1oQTLghWZ — Javad Zarif (@JZarif) September 4, 2019

وكتب ظريف: "بعد أن فشلت في القرصنة، تلجأ الولايات المتحدة إلى الابتزاز الصريح.. تسليمنا نفط إيران والحصول على عدة ملايين من الدولارات أو معاقبتك".

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وأضاف، أن "الأمر يبدو مشابها جدا لدعوة المكتب البيضاوي التي تلقيتها قبل بضعة أسابيع".

وتابع: "لقد أصبح نمطا".

المصدر: RT