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إيران: التهديدات الأمريكية لناقلة النفط "آدريان دريا1" انتهاك لاتفاقيات الملاحة البحرية

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إيران: التهديدات الأمريكية لناقلة النفط
Reuters Jon Nazca
ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 - أرشيف
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حذر سفير إيران لدى بريطانيا حميد بعيدي نجاد، مؤسسة الملاحة البحرية الدولية وأعضاءها من أن تهديدات أمريكا لناقلة النفط الإيرانية "آدريان دريا1"، انتهاك لاتفاقيات الملاحة البحرية.

وأشار السفير في تغريدته على "تويتر"، إلى أن "التهديدات الأمريكية لقبطان وطاقم الناقلة الإيرانية، والدول لعدم تقديم أي خدمات لها، يشكل انتهاكا لاتفاقيات الملاحة البحرية، ويعرض أمن وسلامة الملاحة الدولية للخطر".

إيران: التهديدات الأمريكية لناقلة النفط
RT
نص تغريدات سفير إيران لدى بريطانيا

من جهته، علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مغردا على "تويتر" على محاولة واشنطن لاستمالة قبطان ناقلة النفط الإيرانية وتهديده بالعقوبات.

وكتب ظريف: "بعد أن فشلت في القرصنة، تلجأ الولايات المتحدة إلى الابتزاز الصريح.. تسليمنا نفط إيران والحصول على عدة ملايين من الدولارات أو معاقبتك".

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وأضاف، أن "الأمر يبدو مشابها جدا لدعوة المكتب البيضاوي التي تلقيتها قبل بضعة أسابيع".

وتابع: "لقد أصبح نمطا".

المصدر: RT

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