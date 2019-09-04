قناة أمريكية: قبطان "أدريان داريا" يطلب الاستقالة قبالة سواحل سوريا
Reuters Jon Nazca
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أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن الناقلة الإيرانية "أدريان داريا-1" المفرج عنها في جبل طارق الشهر الماضي، ترسو حاليا على بعد أقل من 19 كم عن سواحل سوريا.
ونقلت القناة أمس الثلاثاء عن "مصادر استخباراتية" قولها إن الناقلة تبعد 10 أميال بحرية (نحو 19 كم) عن سواحل سوريا، استعدادا لتفريغ شحنتها من النفط الخام.
وذكرت مصادر الصحيفة أن قبطان الناقلة أخيليش كومار، طلب الاستقالة أو استبداله لتفادي الانخراط في عملية التفريغ المشار إليها.
المصدر: "فوكس نيوز"
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