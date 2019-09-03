اتهام لوزير داخلية إيطاليا باستغلال السلطة لمعاقبة المهاجرين

اتهم لوكا كازاريني المسؤول في شبكة (Mediterranea Saving Humans)، وزير الداخلية الإيطالي، ماثيو سالفيني، بإساءة استخدام السلطة ومصادرة سفينة (ماري يونيو) التي تساعد المهاجرين.

وقال الناشط الإنساني الإيطالي لوكا كازاريني، إن "مصادرة سفينة "ماري يونيو" كانت بمثابة الاستخدام السيء والواضح جدا للسلطة الوظيفية، بل وحتى بمثابة الانتقام الوضيع، من جانب وزير الداخلية الإيطالي ماثيو سالفيني.

وأضاف كازاريني، تعليقا على مصادرة السفينة المذكورة من قبل الشرطة المالية الإيطالية الليلة الماضية بعد بضع دقائق من دخولها إلى المياه الإقليمية، إن سالفيني أراد "القيام بهذه المزحة السمجة في آخر خمس دقائق له في وزارة الداخلية".

🔴🔴🔴 Abbiamo fatto ingresso in acque territoriali con l'autorizzazione formale della @guardiacostiera. Adesso ci contestano la violazione del #DecretoSicurezzaBis. È l'ultima vendetta di chi non tollera che l'umanità prevalga. #MareJonio — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 2 сентября 2019 г.

وقال كازاريني، المتواجد في المرسى على بعد أقل من ثلاثة أميال عن سواحل جزيرة لامبيدوزا، في تصريحات لمجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية الإيطالية، الثلاثاء: "كل ذلك سخف. لقد حصلنا على إذن من مكتب قيادة قوات حماية الميناء الليلة الماضية. لقد دخلنا المياه الإقليمية بعد استلامنا الإذن بذلك".

وأكد الناشط سخطه بالقول: "هذا استغلال خطير للمنصب، وهناك محامون عديدون يعملون في هذه القضية. يجب أن نظهر وللمرة الألف، أن الرجل الذي شغل هذا المنصب استخدمه للقيام بأشياء غير قانونية".

المصدر: وكالة آكي الإيطالية