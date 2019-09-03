أكد الرئیس الأمريكي دونالد ترامب، أن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسير بشكل جيد في الآونة الأخيرة.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "نحن نحقق نتائج جيدة في مفاوضاتنا مع الصين"، ملمحا إلى أن الجانب الصيني قد يرغب في تمديد المفاوضات حتى الانتخابات الرئاسية في أمريكا على أمل أن تتغير الإدارة الحالية.

We are doing very well in our negotiations with China. While I am sure they would love to be dealing with a new administration so they could continue their practice of “ripoff USA”($600 B/year),16 months PLUS is a long time to be hemorrhaging jobs and companies on a long-shot.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2019

وأضاف، أن "ما سيحدث للصين عندما أفوز في الانتخابات المقبلة أن الصفقة ستكون صعبة للغاية".

وحذر ترامب، من أن الأمر سيضر الصين وأنه "في غضون ذلك ستنهار سلسلة التوريد الصينية وستزول الشركات والوظائف والمال".

ورفعت واشنطن الأحد الماضي، التعريفات الجمركية من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة على عدد من واردات الصين، على أن تدخل زيادة أخرى حيز التنفيذ في شهر أكتوبر المقبل.

المصدر: تويتر دونالد ترامب + وكالات