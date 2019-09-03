مقتل 8 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة وسط مالي

قتل 8 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق الرئيسي بين بلدتي دوينتزا وهومبوري وسط مالي، اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر أمني محلي إن "الضحايا كانوا على متن حافلة انفجرت بعد مرورها بعبوة ناسفة بدائية الصنع وضعت على الطريق بين مديتني دوينتزا وهومبوري".

وتعاني مالي منذ نحو سبع سنوات من انتشار عنف مسلح في مناطق متفرقة بشمال ووسط البلاد، بعد أن وقع الشمال في أيدي جماعات مسلحة في مارس 2012، ثم امتد العنف إلى مناطق الوسط في 2015.

وساعد التدخل العسكري الذي بدأ في يناير 2013 بمبادرة من فرنسا في تراجع قوة ونفوذ الجماعات المسلحة بالمنطقة، لكن مناطق بأكملها في شمال ووسط مالي ما زالت خارجة عن السيطرة.

المصدر: نوفوستي