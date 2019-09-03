قال وزير الزراعة في جزر البهاما مايكل بينتارد في مقطع مصور، إنه محاصر في منزله الذي غمرته المياه من كل جوانبه بارتفاع 20 قدما.

وبين الوزير الأضرار التي لحقت بممتلكاته جراء الفيضانات، مشيرا إلى ارتفاع منسوب المياه في بيته إلى مستوى النوافذ.

ولقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم في جزر البهاما، منذ أن وصل إعصار دوريان في 1 سبتمبر إلى جزيرة أباكو.

Hurricane Update: 20 feet of water. This a video sent to me from the home of Honorable Michael Pintard, Minister of Agriculture and Marine. This is his home on Grand Lucayan Waterway pic.twitter.com/MUNZDGZyae — Dem House Leader (@kionnemcghee) September 2, 2019

وراوح هذا الإعصار المصنف في الدرجة الرابعة فوق هذا البلد الكاريبي ليوم واحد، غامرا جزيرتي أباكو وجراند باهاما بجدران من المياه وصلت إلى الطابق الثاني من المباني، وتسببت في محاصرة سكانها.

وكانت السلطات في جزر البهاما قد دعت سكان المناطق المتضررة إلى مغادرتها، إلا أن وزير الزراعة بقي للمساعدة في مجهود اللحظات الأخيرة في جزيرة جراند باهاما من خلال العمل مع فريق من العمال على تقوية الأبواب والنوافذ برقائق خشبية.

المصدر: independent



