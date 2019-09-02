 
مباشر

السوريون في مقدمتهم.. موغيريني وغراندي يناقشان أوضاع اللاجئين حول العالم

أخبار العالم

السوريون في مقدمتهم.. موغيريني وغراندي يناقشان أوضاع اللاجئين حول العالم
RT
مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mciv

ناقشت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أوضاع اللاجئين حول العالم وخصوصا ملف اللاجئين السوريين.

وبحث الجانبان في اتصال هاتفي، حسب مكتب المفوضة في بروكسل، أوضاع اللاجئين السوريين، واتفقا على أن العودة إلى سوريا لا تكون ممكنة إلا طوعا وعندما يصبح اللاجئون آمنين ويستندون إلى قرار مستنير.

وأعربت موغيريني عن قلقها إزاء الأزمة الإنسانية وأزمة اللاجئين في فنزويلا والمنطقة، مشيدة بعمل دول أمريكا اللاتينية التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين.

واتفق المسؤولان الأمميان على أن هناك حاجة لتعبئة دعم مالي وسياسي إضافي للاستجابة للآثار الإقليمية للأزمة في فنزويلا.

وتطرق الجانبان إلى الوضع المقلق في ليبيا، حيث يتعاون الاتحاد الأوروبي والمفوضية بشكل وثيق لمساعدة اللاجئين والمهاجرين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في إطار تعاون عسكري.. قاذفة صواريخ روسية ترسو في ميناء الجزائر