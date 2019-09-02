السوريون في مقدمتهم.. موغيريني وغراندي يناقشان أوضاع اللاجئين حول العالم

ناقشت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أوضاع اللاجئين حول العالم وخصوصا ملف اللاجئين السوريين.

وبحث الجانبان في اتصال هاتفي، حسب مكتب المفوضة في بروكسل، أوضاع اللاجئين السوريين، واتفقا على أن العودة إلى سوريا لا تكون ممكنة إلا طوعا وعندما يصبح اللاجئون آمنين ويستندون إلى قرار مستنير.

وأعربت موغيريني عن قلقها إزاء الأزمة الإنسانية وأزمة اللاجئين في فنزويلا والمنطقة، مشيدة بعمل دول أمريكا اللاتينية التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين.

واتفق المسؤولان الأمميان على أن هناك حاجة لتعبئة دعم مالي وسياسي إضافي للاستجابة للآثار الإقليمية للأزمة في فنزويلا.

وتطرق الجانبان إلى الوضع المقلق في ليبيا، حيث يتعاون الاتحاد الأوروبي والمفوضية بشكل وثيق لمساعدة اللاجئين والمهاجرين.

المصدر: وكالات