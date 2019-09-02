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أوغلو يتهم الناتو بسياسة الكيل بمكيالين

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أوغلو يتهم الناتو بسياسة الكيل بمكيالين
Sputnik
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قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن "الزملاء في الناتو" يستخدمون سياسة المعايير المزدوجة تجاه بلاده، بسبب تطور العلاقات الروسية التركية.

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وأضاف الوزير في حديثه خلال المنتدى الاستراتيجي الدولي الرابع عشر في مدينة بليد في سلوفينيا: "عندما وقع حادث الطائرة( سقوط قاذفة "سو-24" الروسية فوق سوريا في 2015)، تلقينا النصيحة من الزملاء في الناتو، بتطبيع العلاقات مع روسيا بأسرع وقت ممكن. ولكن الآن، أخذ الزملاء نفسهم يعارضون تحسن علاقاتنا مع روسيا".

وأشار تشاووش أوغلو، إلى أنه خلال وليمة عشاء لوزراء خارجية دول الناتو، وجه سؤالا إلى زملائه عن "سبب تغيّر موقفهم وسبب انتقادهم لتركيا".

وتعرضت تركيا لانتقاد من بعض دول الناتو، بعد شرائها لمنظومات دفاع جوي روسية صاروخية من طراز "إس-400".

المصدر: RT

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