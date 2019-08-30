أنقرة: ملتزمون بصفقة "إف-35" مع الولايات المتحدة ولكن..

أكدت أنقرة التزامها بالاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إنتاج مقاتلات من طراز "إف-35"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها ستبحث عن بدائل في حال رفضت واشنطن تزويدها بهذه الطائرات.

إقرأ المزيد

وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو: "لم نقل سابقا إننا سنشتري الطائرات من روسيا، فنحن جزء من برنامج (إف-35) وما زلنا نلتزم به. نريد شراء (إف-35)، لكن إذا لم نتمكن من القيام بذلك، فسوف نبحث عن بدائل. نحن لا نستبعد أي خيارات، وليس من الضروري أن تكون روسيا فقط".

وقد صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من يوم الجمعة، بأن بلاده تجري محادثات مع روسيا لشراء مقاتلتها الحديثة من الجيل الخامس "سو–57".

وقال أردوغان، إن ممثلين عن وزارات تركية يتواجدون الآن في روسيا لحضور معرض "ماكس" للطيران، وسيعملون هناك بعد المعرض، حيث سيبحثون الأمور المالية المتعلقة بشراء المقاتلة بالإضافة لإمكانية إنتاجها بشكل مشترك.

وشدد على أن بلاده ستبحث عن حل آخر إذا لم تغير واشنطن موقفها حول توريد مقاتلات "إف-35"، والتي كانت قد ألغتها ردا على شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

المصدر: نوفوستي