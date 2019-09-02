هونغ كونغ.. محاولات لتعطيل المترو ودعوات لإضراب عام

حاول المتظاهرون في هونغ كونغ مجددا تعطيل حركة قطارات المترو صباح اليوم الاثنين، داعين إلى إضراب عام بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت أعمال عنف شديد.

وأقدم متظاهرون يرتدون ملابس باللون الأسود الذي يرمز إلى حراكهم، على استهداف شبكة المترو الحيوية في هونغ كونغ، وذلك بإغلاقهم أبواب القطارات في بعض المحطات لمنعها من الانطلاق.

وسمحت سلطات هونغ كونغ بخروج تظاهرتين جديدتين، في وقت دعت حركات معارضة عدة إلى إضراب عام.

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وكان مقررا أن تستأنف الجامعات عملها اليوم الاثنين بعد انقضاء العطلة الصيفية، غير أن الطلاب الذين يشكلون العمود الفقري للمتظاهرين المناهضين للحكومة، دعوا إلى مقاطعة المحاضرات مدة أسبوعين وإلى تجمّع في فترة بعد الظهر.

وتعيش المستعمرة البريطانية السابقة منذ ثلاثة أشهر أخطر أزماتها السياسية منذ عودتها إلى الصين عام 1997، إذ تشهد تحركات شبه يومية للتنديد بما يعتبره المحتجون تراجعا في الحريات وتدخلا متصاعدا لبكين في شؤون هونغ كونغ.

المصدر: "أ ف ب"