تعليق حركة القطارات إلى مطار هونغ كونغ بعد تهديد المحتجين

أفادت شركة "ماس ترانسيت ريلواي" المشغلة للقطارات في هونغ كونغ بأنها علقت حركة القطارات إلى مطار هونغ كونغ الدولي اليوم الأحد، بعدما هدد محتجون بتعطيل حركة النقل إلى المطار.

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وقالت الشركة إنها علقت حركة القطارات "بناء على طلب حكومة هونغ كونغ وهيئة المطار لتسهيل ترتيبات التحكم في الوصول إلى المطار".

ويعتزم المتظاهرون سد الطرق إلى المطار اليوم الأحد بعد ليلة من الفوضى دارت فيها معارك بين الشرطة ومحتجين ملثمين في أحدث موجة من الاضطرابات في المدينة التي تحكمها الصين.

وتعيش هونغ كونغ على وقع احتجاجات غاضبة وأحيانا عنيفة مناهضة للحكومة منذ ثلاثة أشهر أشعل شرارتها الأولى مشروع قانون جرى تعليقه لاحقا لتسليم المشتبه المطلوبين للصين، إذ أثار المخاوف من سعي بكين إلى إخضاع هذه المدينة التي تتمتع بنوع من حكم الذاتي لسيطرتها بشكل كامل.

ويعتقد معارضو مشروع القانون أنه سيؤدي إلى تقويض استقلال القضاء في هونغ كونغ ويخرق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" ويسمح للحكومة المركزية بمحاربة المعارضين.

المصدر: "رويترز"