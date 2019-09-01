ظريف إلى موسكو على رأس وفد رفيع

أعلنت الخارجية الروسية، أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، سيلتقيان في موسكو غداً 2 سبتمبر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم، إن ظريف ولافروف سيناقشان مجموعة من القضايا ذات صلة بالتعاون بين إيران وروسيا؛ بما فيها التعاون الاقتصادي والتجاري في مجالات الطاقة والنقل، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الثنائية، فضلا عن التعاون في المجالات الثقافية والإنسانية.

وتابعت الخارجية الروسية : "أن الجانبين يوليان أهمية خاصة إلى القضايا الدولية بما فيها الاتفاق النووي وتسوية القضية السورية والوضع الراهن في منطقة الخليج وقضايا اليمن وأفغانستان".

وأكدت الخارجية الروسية، أن "العلاقات بين الدولتين، قائمة على أسس حسن الجوار والتعاون المتبادل والتقارب والاتفاق بين المواقف الثنائية إزاء العديد من التطورات الإقليمية والدولية".

ووصفت الخارجية الروسية في بيانها، منحى التعاون التجاري والاقتصادي بين طهران وموسكو خلال العام الحالي بأنه إيجابي.

وبحسب هذا البيان، فقد بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي خلال الفترة من يناير لغاية يونيو 2019، بلغ مليارا ومئتي ألف دولار؛ مسجلا زيادة بنسبة 17,3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية