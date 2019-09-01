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وكالة: ماكرون يقترح على طهران إطلاق خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار

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وكالة: ماكرون يقترح على طهران إطلاق خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار
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أعلن النائب في مجلس الشورى الإسلامي في إيران، علي مطهري، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدم مقترحا بإطلاق خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لشراء النفط من إيران، وفق وكالة "تسنيم".

كما نقلت الوكالة عن مطهري قوله إنه بموجب المقترح الفرنسي من المقرر أن يدفع المبلغ على ثلاث مراحل.

وأضاف أن ماكرون دعا السلطات الإيرانية إلى عدم الانتقال للمرحلة الثالثة من تقليص التزاماتها في إطار الاتفاق النووي  مقابل هذا المبلغ.

المصدر: تسنيم

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