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مصرع 24 شخصا جراء انهيار جسر في باكستان

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مصرع 24 شخصا جراء انهيار جسر في باكستان
Reuters
سيارة إسعاف باكستانية - أرشيف
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لقي حوالي 24 شخصا مصرعهم في باكستان، في حادث سقوط سيارة في نهر بعد انهيار جسر.  وذكرت صحيفة Dawn، أن السيارة كانت تشارك في حفل زفاف في منطقة كوهستان العليا.

ونقلت الصحيفة عن إحسان الله حق رئيس الدفاع المدني في المنطقة قوله: "غرق جميع ركاب السيارة وعددهم 24 شخصا، من عائلة واحدة، عندما انهار الجسر وسقطت السيارة التي تقلهم في النهر". وأشار إلى أن الحادث، وقع مساء أمس الجمعة.

وفي تغريدة نشرتها الصحيفة اليوم على "تويتر"، قالت إن الحادث وقع في منطقة جبلية وعرة جدا، وخلاله سقطت سيارة بيك آب تقل 31 شخصا، في الوادي بعد تحطم جسر خشبي تحتها، لتتناثر بعد ذلك الجثث في مياه النهر.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى الصحيفة، يعود سبب الحادث، إلى الحالة الفنية المتدهورة للجسر، الذي لم يتحمل ثقل السيارة المكتظة بالركاب.

وباشرت الشرطة بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، وجمع الجثث من النهر.

المصدر: نوفوستي

 

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