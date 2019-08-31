كشفت دراسة استقصائية أجراها موقع Nippon.com أن كثيرا من العائلات اليابانية تتوقف عن الإنجاب بعد الطفل الأول بسبب الارتفاع الكبير لرسوم التعليم.

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وأظهرت الدراسة أن إجمالي تكاليف التعليم الثانوي والجامعي للفرد الواحد تقدر بـ 10 ملايين ين (94 ألف دولار)، دون احتساب تكاليف المعيشة والطعام والملابس وغيرها من المصاريف الأخرى، ما يخلق عبئا ماليا كبيرا على الأسر.

ويلجأ اليابانيون لطرق كثيرة من أجل التقليل من هذا العبء، حيث يختار 31.7% منهم خفض النفقات الأخرى، فيما يستغل 23.3% المدخرات والتأمين، في حين أن 21% من الطلاب اليابانيين يفوزون بمنح دراسية، أما الـ 20.3% المتبقون فيلجأون إلى العمل بدوام جزئي.

يذكر أن متوسط الأجور في اليابان بلغ ذروته سنة 1997 قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيا، بينما ارتفعت رسوم التعليم منذ مطلع عام 2017.

المصدر: nippon.com