 
مباشر

تكاليف التعليم الباهظة تهدد النسل في اليابان

أخبار العالم

تكاليف التعليم الباهظة تهدد النسل في اليابان
Reuters KHJ/MK/KLG
طالبتان يابانيتان (أرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mc6m

كشفت دراسة استقصائية أجراها موقع Nippon.com أن كثيرا من العائلات اليابانية تتوقف عن الإنجاب بعد الطفل الأول بسبب الارتفاع الكبير لرسوم التعليم.

إقرأ المزيد
في اليابان.. أرباب العمل
في اليابان.. أرباب العمل "يمنعون" الموظفات من الحمل!

وأظهرت الدراسة أن إجمالي تكاليف التعليم الثانوي والجامعي للفرد الواحد تقدر بـ 10 ملايين ين (94 ألف دولار)، دون احتساب تكاليف المعيشة والطعام والملابس وغيرها من المصاريف الأخرى، ما يخلق عبئا ماليا كبيرا على الأسر.

ويلجأ اليابانيون لطرق كثيرة من أجل التقليل من هذا العبء، حيث يختار 31.7% منهم خفض النفقات الأخرى، فيما يستغل 23.3% المدخرات والتأمين، في حين أن 21% من الطلاب اليابانيين يفوزون بمنح دراسية، أما الـ 20.3% المتبقون فيلجأون إلى العمل بدوام جزئي.

يذكر أن متوسط الأجور في اليابان بلغ ذروته سنة 1997 قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيا، بينما ارتفعت رسوم التعليم منذ مطلع عام 2017.

المصدر: nippon.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بركان سترومبولي في إيطاليا يثور من جديد