حساب الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" يشيد بهتلر

ظهرت في حساب جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" وأحد مؤسسيها والمشاركين بها، تغريدة تشيد بزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر وتلحق الشتائم بحق الأفارقة وإهانات عنصرية لليهود.

ووفقا لموقع The Verge، ظلت تلك التغريدات متاحة للمشاهدة على حساب دورسي، الذي يبلغ عدد متابعيه نحو أربعة ملايين شخص، لحوالي 10 دقائق قبل أن تحذفها إدارة "تويتر".

وأوضحت الشركة لاحقا في تغريدة، أن الحساب تعرض للاختراق، مؤكدة استعادة السيطرة عليه. كما أكدت على عدم تأثر أنظمة "تويتر" بهذا الاختراق أو تسريب أي بيانات.

وجاء في إحدى التغريدات المنشورة على الحساب إثر قرصنته أن الزعيم النازي أدولف هتلر "بريء"، بينما احتوت أخرى على تعليقات عنصرية بحق الأفراد من أصل إفريقي وغيرها تتعلق بمحرقة اليهود في ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية.

كما ظهرت على الحساب تغريدة تفيد بوجود قنبلة في مقر "تويتر".

وأعلنت مجموعة اختراق تطلق على نفسها Chuckle Squad (فريق المقهقهين) مسوؤليتها عن الهجوم على حساب دورسي.

Hmn how come the tweet "fuck niggers" got so many retweets and likes 😑 https://t.co/4qzB8d1iFa — David (@i_am_karchies) August 30, 2019

المصدر: وكالات