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لافروف سيحضر بعض جلسات مجلس الأمن الدولي

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لافروف سيحضر بعض جلسات مجلس الأمن الدولي
Sputnik
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سيشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في بعض اجتماعات مجلس الأمن الدولي في سبتمبر، عندما تترأس بلاده المجلس.

وقال دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي: "اعتقد أنه يوجد لدينا الأساس، لنتوقع مشاركة وزير الخارجية سيرغي لافروف، في بعض جلسات مجلس الأمن الدولي".

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وتطرق بوليانسكي إلى موضوع أولويات الرئاسة الروسية  في مجلس الأمن الدولي، فقال إنه سيتم في سبتمبر، عقد بعض الفعاليات المخصصة للتعاون الإقليمي في الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي  

 

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