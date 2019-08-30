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"دوريان" يزداد قوة ويقترب من فلوريدا وترامب يعلن حالة الطوارئ ويلغي زيارة خارجية

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Reuters NASA
الإعصار "دوريان" يقترب من سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية
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أعلن مركز رصد الأعاصير الوطني الأمريكي أن الإعصار "دوريان" ازداد قوة، وأصبح من الدرجة الثالثة حسب مقياس سافير – سيمبسون.

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وأشار المركز، اليوم الجمعة، إلى أن الإعصار على بعد 715 كلم شرقي جزر البهاما، وبلغت السرعة القصوى للرياح 185 كلم في الساعة.

وأضاف المركز أن الإعصار قد يكون خطيرا للغاية عندما يقترب من جزر البهاما وشبه جزيرة فلوريدا بداية الأسبوع المقبل.

وأشارت التوقعات السابقة إلى أن الإعصار "دوريان" قد يزداد قوة حتى يصل إلى الدرجة الرابعة. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا الأمريكية وألغى زيارته لبولندا من أجل متابعة التطورات الخاصة بالإعصار.

المصدر: رويترز

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