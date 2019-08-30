ترامب يفرض حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا الأمريكية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسوما بفرض حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا التي من المتوقع أن يضربها الإعصار "دوريان" قريبا.

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وأكد المركز الصحفي للبيت الأبيض، أن ترامب أمر بتقديم المساعدة الفدرالية لمواجهة العاصفة.

بدورهم، لم يحدد علماء الأرصاد الأمريكيون بالضبط الولايات التي ستقع تحت تأثير الإعصار "دوريان"، والذي تتزايد قوته ويتحرك باتجاه السواحل الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن الإعصار الذي ستصل قوته إلى المرحلة الرابعة وقبل الأخيرة، ستكون سرعته 110 كيلومتر/ساعة، من الممكن أن يضرب ولايتي باهاما وفلوريدا.

وأعلن الرئيس الأمريكي، إلغاء زيارته لبولندا، مشيرا إلى أنه قرر البقاء في الولايات المتحدة نظرا لاقتراب الإعصار "دوريان" من سواحل ولاية فلوريدا، وقال للصحفيين: "من المهم جدا أن أكون هنا. ويبدو أن الإعصار قد يكون شديدا جدا بالفعل".

Establishment of the U.S. Space Command! https://t.co/NQkxxw910S — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 августа 2019 г.

وأشار ترامب إلى أن نائبه مايك بينس سيتوجه إلى بولندا بدلا عنه، حيث كان من المقرر أن يحضر مراسم إحياء الذكرى الـ 80 لبدء الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أنه أجرى حديثا حول الموضوع مع الرئيس البولندي أندجيه دودا، وستتم إعادة جدولة زيارته، ليقوم بها في وقت لاحق.

المصدر: وكالات